موسكو تعلن مقتل 14 مدنياً روسيّاً.. ولندن تتهمها بالتحريف

المصدر: د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن 14 شخصاً قُتلوا في غارة أوكرانية خلال الليل على مستشفى في لوهانسك.

وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن مسؤولين، أن ثلاثة مدنيين قُتلوا، اليوم، وأصيب أكثر من عشرة أشخاص في غارة روسية على بلدة كوستيانتينيفكا في دونيتسك.

وفي سياق متصل، اتهمت بريطانيا روسيا بتحريف عدد ضحاياها في الحرب مع أوكرانيا.

وقالت وزارة الدفاع في لندن، اليوم، إن روسيا حرَّفت عدد القتلى في هجوم أوكراني على نقطة انتشار عسكرية روسية مؤقتة في منطقة دونيتسك عشية رأس السنة الجديدة.

وذكرت روسيا أن 89 جندياً قُتلوا. غير أن تقارير الاستخبارات البريطانية تقول إنه من المرجَّح بشدة أن هناك أكثر من 300 ضحية.

وشددت لندن على أن هذا يمثل «انتشاراً واسعاً للمعلومات المضللة في الإعلانات العامة الروسية».

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