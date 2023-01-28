القبض على العشرات من نشطاء المناخ في هولندا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت الشرطة الهولندية، اليوم، أنها قبضت على العشرات من نشطاء المناخ خلال تظاهرة على طريق سريع في مدينة لاهاي.

وكان نشطاء من حملة «تمرد ضد الانقراض» المناخية، قد دعوا إلى تنظيم التظاهرة للاحتجاج على سياسة الطاقة الحكومية، مطالبين بوقف دعم الوقود الأحفوري بشكل كامل.

وأغلق المئات من المتظاهرين الطريق الموصل إلى طريق (إيه 12) السريع في لاهاي، التي تعد العاصمة السياسية في البلاد، حيث يقع بها مقر الحكومة الهولندية.

وذكرت الشرطة أنه تم إبعاد أكثر من مئة شخص عن الطريق.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز