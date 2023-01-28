وزير خارجية باكستان يعتزم إجراء زيارة رسمية إلى روسيا

المصدر: د ب أ

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يعتزم وزير الخارجية الباكستاني بيلاوال بوتو زرداري القيام بزيارة رسمية إلى موسكو بدعوة من نظيره الروسي سيرجي لافروف في الفترة من 29 إلى 30 يناير الجاري.

وبحسب صحيفة «ذا نيشن»، سيجري وزير الخارجية الباكستاني محادثات رسمية مع نظيره الروسي، حيث سيناقش الجانبان العلاقات الثنائية، ويتبادلان وجهات النظر في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي الزيارة في الوقت الذي تجري فيه باكستان محادثات مع روسيا بشأن استيراد النفط، بينما تبحث الدولة الواقعة في جنوب آسيا عن طرق لتلبية الطلب على الطاقة.

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