تواصل الانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك

المصدر: د ب أ

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تتواصل، اليوم السبت، جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية في جمهورية التشيك في يومها الثاني والأخير.

ويتنافس في جولة الإعادة التي بدأت، أمس الجمعة، بيتر بافل، وهو جنرال سابق في حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وأندريه بابيش، الملياردير الشعبوي ورئيس الوزراء السابق. وأظهرت أحدث استطلاعات الرأي تقدم بافل، الذي يعد موالياً لأوروبا، بهامش واضح.

ويدلي الناخبون بأصواتهم من الساعة 8 صباحاً وحتى الساعة 2 ظهراً (07:00 - 13:00 بتوقيت جرينتش). ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن النتيجة مساء اليوم. ولن يتم نشر أي توقعات للنتيجة قبل ذلك.

ويحق لنحو 8.3 ملايين شخص في التشيك، العضو بالاتحاد الأوروبي، الإدلاء بأصواتهم.

وفي جمهورية التشيك، يعد دور رئيس الدولة شرفياً بالأساس، لكنه يعين الحكومة، وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة.

والقضية المهيمنة في الحملة الانتخابية هي الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

وحاول بابيش (68 عاماً) تصوير خصمه على أنه مثير للحرب، داعياً إلى عقد مؤتمر سلام في براغ.

من جانبه، دافع بافل (61 عاماً) عن إرسال معونات إلى كييف.

وكان الاثنان متعادلين تقريباً، حيث حصل كل منهما على نحو 35% من الأصوات، في الجولة الأولى من الأصوات، قبل أسبوعين.

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