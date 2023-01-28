بيونغيانغ: واشنطن تتجاوز الخط الأحمر في حرب أوكرانيا

المصدر: رويترز

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نددت بيونغيانغ، اليوم، بتعهدات الولايات المتحدة بإرسال دبابات قتالية إلى أوكرانيا.

ووصفت ما قامت به واشنطن بأنه «تجاوز للخط الأحمر بغرض كسب الهيمنة عن طريق حرب بالوكالة».

وقالت كيم يو جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، خلال تصريحات نقلتها وكالة الأنباء المركزية الرسمية في كوريا الشمالية، إن كوريا الشمالية «ستقف في الخندق نفسه» مع روسيا ضد الولايات المتحدة.

وأضافت: «أعبّر عن قلقي الشديد بشأن تصعيد الولايات المتحدة وضع الحرب من خلال تزويد أوكرانيا بالمعدات العسكرية للهجوم البري».

واعتبرت أن الولايات المتحدة والدول الغربية «ليس لديها الحق ولا المبرر للافتراء على ممارسة الدول ذات السيادة لحق الدفاع عن النفس».

وذكرت الولايات المتحدة، قبل أيام، أنها ستقدّم لأوكرانيا 31 دبابة من دباباتها الأكثر تقدماً، بعد أن أصدرت ألمانيا إعلاناً مماثلاً.

وألغى هذا أحد المحظورات في الدعم الغربي لمعركة أوكرانيا مع روسيا، من خلال التعهد بأسلحة ذات غرض هجومي بشكل أساسي.

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