أوكرانيا تسقط 15 صاروخاً روسيا أُطلقت نحو كييف

المصدر: رويترز

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قال مسؤولون في كييف اليوم الخميس إن الدفاعات الجوية الأوكرانية أسقطت أكثر من 15 صاروخا روسيا أُطلقت باتجاه العاصمة خلال أحدث جولة من الضربات الجوية التي تشنها موسكو.

وقال رئيس إدارة كييف العسكرية سيرهي بوبكو على تيليجرام "أطلق العدو أكثر من 15 من صواريخ كروز باتجاه كييف. وبفضل العمل الرائع لدفاعاتنا الجوية، دُمرت جميع الأهداف".

وأضاف "رغم ذلك فإن خطر الضربات الجوية لم ينته. ابقوا في الملاجئ حتى انتهاء حالة التحذير من الغارات الجوية".

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