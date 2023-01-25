إنقاذ نحو 14 شخصاً بعد غرق سفينة بكوريا الجنوبية

المصدر: د ب أ

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قال متحدث باسم قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء إنه تم إنقاذ ما لا يقل عن 14 شخصا من طاقم عمل سفينة شحن بعد غرقها في البحر بين كوريا الجنوبية واليابان.

وأضاف المتحدث أنه مع ذلك لم يتضح عدد أفراد طاقم السفينة الذين مازالوا على قيد الحياة. وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن ما لا يقل عن 11 شخصا كانوا فاقدين الوعي لدى إنقاذهم.

وكانت السفينة قد أرسلت نداء استغاثة صباح اليوم الأربعاء، على بعد 150 كيلومترا جنوب شرق قبالة جزيرة جيجو الكورية الجنوبية، وفقا لما ذكرته يونهاب. وعندما وصل خفر السواحل للموقع، كانت السفينة قد غرقت بالفعل. ولم يتضح على الفور سبب الحادث.

ووفقا لبيانات أولية، كان هناك 22 شخصا على متن السفينة، التي يبلغ وزنها 6551 طنا، وكانت تحمل علم هونج كونج، وتقوم بنقل الخشب.

وأوضح المتحدث أن قوات خفر السواحل الكورية الجنوبية أنقذت ستة من أفراد طاقم السفينة، في حين أنقذت قوات خفر السواحل اليابانية وسفن مدنية البقية.

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