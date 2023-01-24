بايدن يحث الكونغرس على "التحرك السريع" لحظر الأسلحة الهجومية

المصدر: د ب أ

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أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن في بيان، حول حادثة إطلاق النار في خليج "هاف مون" أن "بلاء العنف المسلح في جميع أنحاء أمريكا يتطلب إجراءات أقوى".

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أنه حث أعضاء الكونغرس على تمرير مشروع قانون مجلس الشيوخ المعاد تقديمه للسيطرة على الأسلحة، والذي من شأنه رفع الحد الأدنى لسن شراء الأسلحة الهجومية إلى 21 عاماً.

وقال بايدن: "أحث مجلسي الكونغرس مرة أخرى على التحرك بسرعة وإرسال قانون حظر الأسلحة الهجومية إلى مكتبي، واتخاذ إجراءات للحفاظ على أمان المجتمعات والمدارس وأماكن العمل والمنازل الأمريكية".

وكان سبعة أشخاص قد لقوا حتفهم في حادثي إطلاق نار مرتبطين في منطقة ساحلية جنوب سان فرانسيسكو، وفقاً لما ذكرته السلطات أمس الاثنين، في أحدث إطلاق نار بكاليفورنيا في أقل من أسبوع.

يشار إلى أن حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة تسببت في مقتل قرابة 80 شخصاً وإصابة أكثر من 120 آخرين منذ أبريل الماضي وحتى الشهر الجاري.

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