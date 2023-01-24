محاكمة ممرض في ألمانيا بتهمة قتل مرضاه

المصدر: د ب أ

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بدأت اليوم الثلاثاء محاكمة ممرض أمام محكمة مدينة ميونخ الألمانية بتهمة قتل اثنين من مرضاه، والشروع في قتل ثلاثة آخرين.

واتهم الادعاء العام الممرض /26 عاما/ بالقتل والشروع في القتل والإيذاء الجسدي الخطير والسرقة. ويفترض المدعي العام في لائحة الاتهام صفتين للجرائم: الغدر والدوافع الدنيئة.

وأعلن المحامي، عمر شاهينجي، اعترافا لموكله قبل بدء المحاكمة، وقال في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "موكلي سوف يعلق بنفسه بالتفصيل على الجرائم في الجلسة الرئيسية وسيقدم اعترافا".

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