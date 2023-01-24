كييف: قتال عنيف في منطقتي باخموت وافديفكا بشرق أوكرانيا

المصدر: د ب أ

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قالت أوكرانيا إن قتالا عنيفا يدور منذ لأمس الاثنين بين القوات الروسية والأوكرانية حول مدينتي باخموت وافديفكا على خط المواجهة بشرق البلاد.

وذكرت هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء أمس أن القوات الأوكرانية تصدت لهجمات القوات الروسية وكبدتها خسائر كبيرة.

وأشارت إلى أنه في إطار محاولات الجيش الروسي للسيطرة على منطقة دونيتسك بأكملها، فقد شن الجيش هجوما "بدون مراعاة خسائره".

ولا يمكن التحقق من هذه الرواية بشكل مستقل.

في غضون ذلك، تحدث الجيش الروسي عن احتدام القتال في وسط منطقة زابوريجيا.

وذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء أنه بعد تقدم وحدات روسية في الأيام الأخيرة، تمت ملاحظة عملية إعادة تجميع وإعادة تمركز للوحدات على الجانب الأوكراني.

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