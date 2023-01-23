وزير الدفاع الأوكراني يرفض الاتهامات بالفساد

المصدر: د ب أ

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رفض وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف بشدة الادعاءات بالفساد في توفير الأغذية للجيش، بعد اتهامات بأن الجيش اشترى أغذية للقوات بأسعار متضخمة للغاية.

وكتب ريزنيكوف على موقع فيسبوك اليوم "الاثنين": "الهدف الأكثر وضوحاً يبدو أنه محاولة لتقويض الثقة في وزارة الدفاع في وقت مهم للغاية".

وقال إنه لا يوجد أساس واقعي لهذه الاتهامات، وتعهد بالشفافية الكاملة في التحقيق.

وقال الوزير "في الواقع، هذا خطأ فني شائع ارتكبه المورد"، وقدم تفسيراً للسعر الذي دفعه الجيش لشراء البيض.

وأشار إلى أنه بدلا من سعر الوحدة، تم تحديد سعر 100 جرام للبيض. وهذا ما يفسر ارتفاع الأسعار ثلاثة أمثال مقارنة بأسعار التجزئة في العاصمة كييف.

وقال إن تكاليف النقل، بما في ذلك مخاطر النقل بالقرب من الجبهة، تسببت في ارتفاع الأسعار. وأوضح أن تكلفة الغذاء اليومي لكل جندي لا تتجاوز 3.7 دولار .

وقال إن الزيادة في التكلفة منذ العام الماضي تبلغ 21.5%، وهي نسبة تقل عن معدل التضخم الرسمي الذي يبلغ 26.6% .

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