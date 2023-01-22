أردوغان: الانتخابات التركية تنعقد في 14 مايو

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا ستجري انتخاباتها يوم 14 مايو، قبل شهر من الموعد المحدد.

ونشر مكتب الرئيس مقطعا مصورا اليوم الأحد لأردوغان وهو يعلن الموعد خلال اجتماع مع ناخبين شبان في إقليم بورصة بشمال غرب البلاد مساء اليوم الأحد.

وقال أردوغان للمجموعة "أشكر الله على أننا سنسير جنبا إلى جنب معكم، شباننا الذين يدلون بأصواتهم لأول مرة، في الانتخابات التي ستجرى يوم 14 مايو".

وتظهر استطلاعات الرأي أن الانتخابات البرلمانية والرئاسية ستشهد منافسة محتدمة، وستمثل أكبر اختبار لأردوغان خلال حكمه الممتد لعقدين من الزمن للدولة ذات الثقل العسكري في المنطقة والعضو المهم في حلف شمال الأطلسي وأحد الاقتصادات الناشئة الرئيسية.

وكان من المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية يوم 18 يونيو، ولكن الرئيس أردوغان أشار في وقت سابق إلى أن الانتخابات ربما تنعقد قبل هذا الموعد.

وقال مسؤول من حزب العدالة والتنمية المنتمي إليه أردوغان في وقت سابق إن إجراء الانتخابات في يونيو يتزامن مع موسم عطلات الصيف.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز