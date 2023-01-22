الولايات المتحدة.. قتلى في إطلاق نار بولاية كاليفورنيا

المصدر: رويترز

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نقلت صحيفة "لوس آنجليس تايمز" عن مصدر في سلطات إنفاذ القانون قوله، إن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا، مساء أمس السبت.

وأوضحت الصحيفة أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء (06:00 بتوقيت جرينتش) قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

وشارك عشرات الآلاف في المهرجان الذي أقيم في وقت سابق أمس.

ومونتيري بارك مدينة في مقاطعة لوس آنجليس تبعد نحو 11 كيلومتراً عن وسط المدينة.

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