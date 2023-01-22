استطلاع.. معظم الألمان لا يهتمون بتساوي عدد الرجال والنساء في مجلس الوزراء

المصدر: د ب أ

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كشف استطلاع حديث أن معظم الألمان لا يعنيهم ما إذا كان عدد الوزيرات المنتميات للحكومة الاتحادية مساوياً لعدد الوزراء الرجال أم لا.

وجاء في الاستطلاع الذي أجراه معهد "يوجوف" لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن 66% ممن شملهم الاستطلاع ذكروا أن التعادل بين الرجال والنساء في حكومة المستشار الألماني أولاف شولتس ليس مهماً بالنسبة لهم على الإطلاق أو ليس مهماً نوعاً ما.

وفي المقابل ذكر 7% ممن شملهم الاستطلاع أن هذا التكافؤ مهم للغاية، وذكر 19% أنه مهم نوعاً ما، فيما أحجم 9% عن ذكر أي رأي حيال الأمر.

يذكر أن شولتس قد تعهد في عام 2021 قبل تشكيل حكومته بأن يتم تشكيل مجلس الوزارة بشكل متكافئ من حيث عدد الرجال والنساء به. وتكونت الحكومة في البداية من ثمانية وزراء رجال وثماني وزيرات نساء. ومنذ استقالة وزيرة الدفاع السابقة كريستيانه لامبرشت وتعيين الوزير الحالي بوريس بيستوريوس كخليفة لها، صار مجلس الوزراء يضم 10 رجال و7 سيدات.

وصدرت انتقادات من حزب الخضر، الشريك بالائتلاف الحاكم بألمانيا، لتعيين رجل في منصب وزير الدفاع.

تجدر الإشارة إلى أن الائتلاف الحاكم يتكون من الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الذي ينتمي إليه شولتس وكذلك وزيرة الدفاع السابقة وخليفتها الحالي، فضلاً عن الحزب الديمقراطي الحر وحزب الخضر.

يشار إلى أنه تم إجراء الاستطلاع في الفترة بين 18 و20 يناير الجاري، وشمل 1905 أشخاص.

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