اعتقال 5 سجناء بعد فرارهم من سجن بولاية ميزوري الأمريكية

المصدر: رويترز

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أكدت الشرطة في ولاية ميزوري الأمريكية أمس السبت أنه تم اعتقال جميع السجناء الخمسة الذين فروا من سجن في الولاية الأسبوع الماضي.

وقالت إدارة شرطة مقاطعة سانت فرانسوا يوم السبت في بيان على فيسبوك إن أحد السجناء اعتقل "بدون حوادث" في ميزوري يوم الجمعة بينما تم العثور على الأربعة الآخرين بعد ساعات في أوهايو.

وأضافت الشرطة " بحلول صباح اليوم، تم تحديد مكان جميع السجناء الهاربين واحتجازهم".

وبدأت السلطات حملة مطاردة في الأسبوع الماضي بعد هروب السجناء الخمسة من مركز احتجاز مقاطعة سانت فرانسوا يوم الثلاثاء.

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