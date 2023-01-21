نيجيريا.. أول إحصاء سكاني منذ 17 عاماً نهاية مارس

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلن مسؤول نيجيري أن بلاده ستبدأ أول إحصاء وطني للسكان منذ 17 عاماً في نهاية آذار، إذ تسعى السلطات في أكبر دول إفريقيا من حيث عدد السكان إلى الحصول على بيانات محدثة عن العدد الدقيق لسكانها وحجم الجماعات العرقية المختلفة.

ويقدر عدد سكان نيجيريا بأكثر من 200 مليون، وتتوقع الأمم المتحدة أن يرتفع هذا العدد إلى مثليه بحلول عام 2050، وهذا سيجعل نيجيريا ثالث أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، متجاوزة الولايات المتحدة.

وتؤثر أرقام التعداد السكاني في نيجيريا في تقاسم عائدات النفط والتمثيل السياسي بين 36 ولاية و300 مجموعة عرقية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للسكان ناصر عيسى كوارا، للصحفيين في وقت متأخر من مساء الجمعة، إن إحصاء تعداد السكان سيجري في الفترة من 29 مارس إلى الثاني من إبريل، بعد أكثر من شهر من توجه النيجيريين إلى صناديق الاقتراع للتصويت لانتخاب رئيس جديد.

وخططت أبوجا في البداية لإجراء الإحصاء السكاني في عام 2021، لكن السلطات أرجأت العملية بسبب انعدام الأمن على نطاق واسع، لاسيما في الشمال.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز