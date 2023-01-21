بايدن: سنجري محادثات مع رئيس مجلس النواب بشأن "سقف الدين"

المصدر: رويترز

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعهد الرئيس جو بايدن، أمس الجمعة، بإجراء "مناقشة" مع رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، بشأن الديون الأمريكية وسط نقاش يلوح في الأفق حول رفع سقف الدين.

وقال بايدن خلال فعالية مع رؤساء بلديات المدن، إن تخلف الولايات المتحدة عن سداد الديون سيكون كارثة لا مثيل لها من الناحية المالية في الولايات المتحدة.

وأضاف: "الدين الذي ندفعه تراكم على مدى 200 عام وسنجري نقاشاً بسيطاً حول ذلك مع زعيم الأغلبية الجديد في مجلس النواب"، ولم يذكر مكارثي بالاسم.

كما لم يذكر بايدن تفاصيل بشأن موعد محادثاته مع مكارثي الجمهوري الذي عين حديثاً رئيساً لمجلس النواب ويريد ربط تصويت لرفع سقف الدين بخفض الإنفاق الحكومي.

وقال مكارثي في تغريدة موجهة إلى بايدن إنه قبل دعوته "للجلوس ومناقشة زيادة تتسم بالمسؤولية في سقف الدين لمعالجة الإنفاق الحكومي غير المسؤول".

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، في بيان، إن بايدن يتطلع إلى الاجتماع مع مكارثي "لمناقشة مجموعة من القضايا" في إطار عدد من الاجتماعات التي يعقدها مع الزعماء الجدد في الكونغرس.

وقالت: "كما قال الرئيس مرات عدة، فإن رفع سقف الديون ليس محل مفاوضات، إنه التزام على هذا البلد وزعمائه لتجنب الفوضى الاقتصادية".

ويستضيف بايدن زعماء الكونغرس الديمقراطيين في البيت الأبيض يوم الثلاثاء. وقال مسؤول بالبيت الأبيض إنه لم يتم تحديد موعد لزيارة مكارثي.

وقال البيت الأبيض مراراً إنه لن يتفاوض على رفع سقف الديون واستخدم بعض مقترحات الجمهوريين لخفض الإنفاق لإظهار التناقض مع أولويات الديمقراطيين.

وقالت جان بيير إنه "فيما يتعلق بالنقاش الاقتصادي الواسع في بلدنا، قال رئيس مجلس النواب وحلفاؤه إن لديهم خطة مالية لخفض التأمين الاجتماعي وخفض الرعاية الصحية وخفض البرامج المهمة الأخرى وفرض ضريبة مبيعات عامة تبلغ 30%" وذلك في إشارة إلى برامج شبكة التأمين الاجتماعي الأمريكية.

وأضافت: "سنجري نقاشاً واضحاً حول رؤيتين مختلفتين للبلاد، واحدة تخفض التأمين الاجتماعي والأخرى تحميه، وسيكون الرئيس سعيداً بمناقشة ذلك مع رئيس مجلس النواب".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز