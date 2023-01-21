تحرير 66 امرأة وطفلاً في بوركينا فاسو بعد اختطافهم

المصدر: رويترز

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أعلنت هيئة الإذاعة الوطنية في بوركينا فاسو أمس الجمعة أنه تم إطلاق سراح 66 امرأة وطفلا كان مسلحون قد خطفوهم في شمال البلاد الأسبوع الماضي.

وخطف المسلحون النساء وأطفالهن يومي 12 و13 يناير خارج قريتين في منطقة أربيندا بإقليم سوم في منطقة الساحل أثناء سيرهم في الأدغال بحثا عن الفاكهة وأوراق الشجر.

ونفذت قوات الأمن عملية إنقاذ وعثرت على 27 امرأة و39 طفلا بينهم رضع في إقليم الشمال الأوسط المجاور.

وقال أحد مقدمي البرامج في الإذاعة "نالوا حريتهم بعد ثمانية أيام عصيبة في أيدي خاطفيهم".

وأكد مصدر حكومي المعلومات، لكنه لم يذكر أي تفاصيل.

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