عقد اجتماع برلماني رئيسي في كوريا الشمالية بدون حضور الزعيم

المصدر: د ب أ

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عقدت كوريا الشمالية جلسة برلمانية على مدار يومين في بيونغ يانغ لمناقشة الميزانية وغيرها من القضايا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء المركزية الرسمية اليوم الخميس.

وعقد اجتماع مجلس الشعب الأعلى يومي الثلاثاء والأربعاء، وحضره كبار مسؤولي الحزب الحاكم ومجلس الوزراء، ولم يحضر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

وذكرت الوكالة: "قام (المشاركون) بتقييم ومراجعة إنجازاتهم وأخطائهم من العام الماضي في مجالات تخصصهم من منظور نقدي، وناقشوا التدابير لضمان التنمية المستقرة للاقتصاد".

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