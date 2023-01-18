سقوط ضحايا جراء تحطّم مروحية قرب روضة أطفال في كييف

المصدر: رويترز

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قال حاكم منطقة كييف أوليكسي كوليبا إن طائرة هليكوبتر سقطت قرب روضة أطفال ومبنى سكني في بلدة بروفاري على مشارف العاصمة الأوكرانية اليوم الأربعاء، مضيفا أن الحادث تسبب في سقوط ضحايا.

وذكرت متحدثة باسم الشرطة أن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا وأن هناك عددا من القتلى. ولم يتسن لرويترز التواصل معها عبر الهاتف للتعليق.

وكتب كوليبا على تطبيق المراسلة تيليجرام "كان هناك أطفال وموظفون في روضة الأطفال وقت وقوع هذه المأساة. أًجلي الجميع الآن. وهناك ضحايا".

وأظهرت مقاطع مصورة على مواقع التواصل الاجتماعي مبنى يحترق وأشخاصا يصرخون. ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من اللقطات.

ولم يتضح بعد سبب سقوط الطائرة. ولم يصدر حتى الآن تعليق من روسيا، التي هجمت قواتها على أوكرانيا في فبراير الماضي. ولم يشر المسؤولون الأوكرانيون إلى أي هجوم روسي في المنطقة في ذلك الوقت.

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