انتخابات رئاسية في مونتينيغرو 19 مارس

المصدر: د ب أ

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قال برلمان مونتينيغرو أمس الاثنين إن الانتخابات الرئاسية ستجرى في الدولة العضو في حلف شمال الأطلسي (ناتو) في 19 مارس بعد تحديد الموعد من قبل رئيس البرلمان دانييلا دوروفيتش.

وقد يترشح الرئيس ميلو دوكانوفيتش لولاية ثانية مدتها خمس سنوات، لكنه لم يصدر بعد بيانا واضحا بشأن نواياه.

وستجرى انتخابات الإعادة في 2 أبريل إذا لم يحصل أي من المرشحين على أكثر من 50% من الأصوات في الجولة الأولى من التصويت.

وحدد دوكانوفيتش الموالي للغرب سياسة الجمهورية اليوغوسلافية السابقة في مهام وظيفية مختلفة على مدى أكثر من 30 عاما. وفي العام 2006 قاد البلاد إلى الاستقلال، وفي العام 2012 إلى مفاوضات الانضمام مع الاتحاد الأوروبي وفي العام 2017 إلى الناتو.

ويتهمه منتقدوه بالفساد وتزوير الانتخابات.

يشار إلى أن منصب الرئيس في مونتينيغرو هو في الغالب شرفي. واستمد دوكانوفيتش معظم سلطته من كونه على رأس الحزب الديمقراطي الاشتراكي، الذي كان في السلطة منذ عقود.

وعندما خسر الحزب الديمقراطي الاشتراكي بفارق ضئيل الانتخابات البرلمانية للعام 2020، خسر دوكانوفيتش معظم سلطته.

ولم يتضح بعد ما إذا كان المعسكر الموالي للصرب سيقدم مرشحا مشتركا للانتخابات الرئاسية.

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