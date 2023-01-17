مقاتلات روسية تعترض طائرة ألمانية فوق بحر البلطيق

المصدر: د ب أ

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قال الجيش الروسي أمس الاثنين، إن طائراته اعترضت طائرة استطلاع ألمانية فوق بحر البلطيق لإبعادها عن المجال الجوي الروسي.

وقالت وزارة الدفاع في موسكو أمس الاثنين، إن مقاتلة روسية أقلعت لاعتراض طائرة استطلاع بحرية ألمانية من طراز لوكهيد بي-3 سي أوريون.

وابتعدت طائرة القوات المسلحة الألمانية، أو ( البوندسفير)، قبل أن تصل إلى المجال الجوي الروسي. ثم عادت المقاتلة الروسية وهي من طراز إس يو- 27، أيضا إلى قاعدتها الجوية. وقالت الوزارة:" تم منع انتهاك حدود الدولة الروسية".

وقال متحدث باسم البحرية الألمانية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الطائرة كانت في رحلة استطلاع روتينية، ثم أقلعت طائرة روسية لاعتراضها في المجال الجوي بالقرب من كالينينجراد لمراقبتها. وكان هذا أيضا رد فعل روتينيا، ولم يحدث شيء.

يشار إلى أن التوترات تصاعدت في المجال الجوي فوق بحر البلطيق بين قوات حلف شمال الأطلسي (الناتو) وروسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير من العام الماضي.

وتمتلك موسكو مع جيب كالينينجراد، موقعا عسكريا متطورا بشكل كبير في المنطقة. كما يتواجد هناك أسطول البلطيق الروسي.



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