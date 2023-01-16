بوتين وأردوغان يناقشان تبادل الأسرى في أوكرانيا والغاز والحبوب

المصدر: رويترز

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قال الكرملين اليوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى مكالمة هاتفية مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان تحدثا فيها عن تبادل الجرحى في أوكرانيا وإنشاء مركز للغاز في تركيا وتصدير الحبوب عبر البحر الأسود.

وقال الكرملين إن "تبادل الآراء بشأن الوضع في أوكرانيا مستمر". وأضاف أن مسألة تبادل الأسرى بين روسيا وأوكرانيا أثيرت، بعد محادثات بين مفوضين لحقوق الإنسان من البلدين في تركيا الأسبوع الماضي.

وقال الكرملين في استعراضه للمكالمة إن "فلاديمير بوتين لفت الانتباه إلى النهج المدمر لنظام كييف الذي يعتمد على تصعيد القتال بدعم من رعاة غربيين، وزيادة حجم الأسلحة والمعدات العسكرية المنقولة".

وأضاف أن الزعيمين ناقشا في المكالمة تصدير الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود ووسائل السماح بخروج الأسمدة والصادرات الغذائية من روسيا. وقال الكرملين إن أردوغان وبوتين تحدثا أيضا عن الطاقة.

وجاء في بيان الكرملين "من بين الأولويات التعاون في قطاع الطاقة، بما في ذلك توريد الغاز الطبيعي الروسي وإنشاء مركز إقليمي للغاز في تركيا".

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