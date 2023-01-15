أوكرانيا.. 25 قتيلاً في هجوم صاروخي بمدينة دنيبرو

المصدر: د ب أ

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ارتفع عدد القتلى من جراء هجوم صاروخي روسي على مجمع سكني في مدينة دنيبرو بوسط أوكرانيا إلى 25 قتيلاً، وفقاً لبيانات رسمية.

وأعلنت هيئة الدفاع المدني الأوكرانية عبر تطبيق تيلغرم، أنه بحلول عصر اليوم الأحد، تم إنقاذ 73 شخصاً من أسفل أنقاض المبنى الذي انهار جزئياً، من بينهم 13 طفلاً.

وهناك أكثر من 40 شخصاً في عداد المفقودين ومازال البحث عنهم مستمراً.

ومازال يمكن سماع استغاثات المحاصرين أسفل الأنقاض بعد ساعات من الانهيار الجزئي.

ويعد الهجوم على دنيبرو الأخطر من بين عدة هجمات وقعت أمس السبت. وقد تم إصدار تحذير من هجمات جوية بشكل مؤقت في مختلف أنحاء أوكرانيا.

وأفادت وكالة الأنباء الأوكرانية "يوكرينفورم" بأن ما لا يقل عن 26 مدنياً قتلوا وأصيب أكثر من 80 آخرين في مختلف أنحاء البلاد.

ودانت القيادة في كييف بشدة الهجمات ضد المدنيين، وتحدثت مجدداً عن "الإرهاب الروسي".

وإضافة إلى دنيبرو، تعرضت مناطق أخرى أمس السبت للقصف، من بينها أدويسا في الجنوب وخاركيف في الشرق ولفيف في الغرب والعاصمة كييف. وتضررت البنية التحتية المدنية، وتشمل مواقع الكهرباء مجدداً، كما وردت أنباء عن انقطاع في الكهرباء.

وقال الجيش الأوكراني إنه تم إسقاط 25 صاروخاً روسياً من بين 38 صاروخاً.

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