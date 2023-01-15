أوكرانيا.. ارتفاع قتلى الضربة الروسية على مبنى سكني إلى 14 شخصاً

المصدر: رويترز

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أكد حاكم منطقة دنيبروبتروفسك الأوكرانية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأحد أن عدد قتلى الهجوم الصاروخي الروسي الذي دمر مبنى سكنيا في مدينة دنيبرو ارتفع إلى 14 قتيلا في حين واصلت فرق الإنقاذ عملها طوال الليل بحثا عن ناجين.

وكتب فالنتين ريزنيشنكو حاكم المنطقة الواقعة في شرق وسط أوكرانيا في الساعة 2:50 صباحا (00.50 بتوقيت غرينتش) على تطبيق تليغرام للمراسلة يقول إن "عملية البحث جارية".

وقال ريزنيشنكو إنه تم إنقاذ حوالي 38 شخصا وفقد حوالي 24 ولا يزال عدد غير معروف من السكان محاصرا تحت كومة هائلة من الأنقاض بعد الهجوم الذي وقع ظهر أمس السبت وتسبب أيضا في إصابة 64 شخصا على الأقل.

وأكد مسؤولون أن الضربات أصابت البنية التحتية الحيوية في العاصمة كييف وأماكن أخرى، ما يؤدى إلى تقييد إمدادات الطاقة في ذروة الشتاء للعاصمة وأجزاء كبيرة من البلاد خلال الأيام المقبلة.

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