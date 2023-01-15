بريطانيا تعلن تقديم 14 دبابة من طراز تشالنجر2 إلى أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أكد مكتب رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك في بيان صباح اليوم "الأحد" أن بريطانيا سترسل 14 دبابة من طراز تشالنجر2 وأسلحة ثقيلة أخرى إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة، وستقوم بتدريب القوات الأوكرانية على استخدام الدبابات والمدفعية في الأيام المقبلة.

وذكر متحدث باسم الحكومة في بيان نشر على موقعها على الإنترنت "يرى رئيس الوزراء أن حرباً طويلة وجامدة لن تخدم سوى أهداف روسيا،"لهذا السبب سيتحدث هو والوزراء إلى حلفائنا في جميع أنحاء العالم في الأيام والأسابيع المقبلة لتكثيف الضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتأمين مستقبل أفضل لأوكرانيا".

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