زيلينسكي يدعو الغرب لمنحه مزيداً من الأسلحة

المصدر: رويترز

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قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم "السبت" إن الهجمات الروسية على الأهداف المدنية لا يمكن وقفها إلا إذا قدم شركاء كييف الغربيون الأسلحة اللازمة.

وأضاف زيلينسكي في خطابه الليلي المصور عقب سلسلة من الهجمات الصاروخية الروسية على المدن الأوكرانية "ما هو المطلوب من أجل ذلك؟ تلك الأسلحة الموجودة في مخازن شركائنا والتي ينتظرها جنودنا بشدة".

وتابع "العالم بأسره يعرف ما الذي يمكن أن يوقف هؤلاء الذين يزرعون الموت وكيف. أشكر كل من يساعدنا".

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