بريطانيا تعتزم تسليم دبابات قتال من طراز "تشالنجر" إلى أوكرانيا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

تعتزم بريطانيا تزويد أوكرانيا بدبابات قتال مهمة من طراز "تشالنجر 2" لدعمها في درء الحرب العدوانية الروسية، حسبما أبلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي اليوم السبت، بينما استأنفت موسكو هجماتها الصاروخية على العاصمة كييف ومناطق أخرى.

وقالت متحدثة باسم الحكومة البريطانية أن رئيس الوزراء عرض الدبابات وأنظمة مدفعية إضافية كعلامة على "طموح (لندن) في تعزيز دعمنا لأوكرانيا".

كما رحب سوناك بإعلانات مشابهة بشأن دعم عسكري لكييف، بما في ذلك تعهد بولندا مؤخرا بإمداد أوكرانيا بمجموعة من دبابات ليوبارد 2.

وتعتبر الدبابات القتالية الثقيلة ضرورية لاستعادة السيطرة على المناطق المحتلة. ورغم ذلك لم تتسلم أوكرانيا حتى الآن إلا دبابات سوفيبتية الصنع كانت في مخازن دول شرقي أوروبا العضوة في حلف شمال الأطلسي (ناتو).

وتطالب أوكرانيا برلين بإرسال دبابات ليوبارد 2 القتالية، التي تعد أفضل من الدبابات الروسية من الناحية التقنية.

ورغم ذلك ترفض الحكومة الألمانية حتى الآن منح أوكرانيا الدبابات رغم الضغوط من أجل كييف وضغط الحلفاء في حلف الناتو وأعضاء بائتلاف المستشار الألماني أولاف شولتس المؤلف من ثلاثة أحزاب.

وترفض الحكومة الألمانية منذ وقت طويل هذه الخطوة مشيرة إلى حقيقة أن حلفاء آخرين لم يسلموا دبابات قتالية حديثة إلى أوكرانيا أيضا، بالإضافة إلى مخاوف من احتمال جر حلف الناتو أكثر إلى الحرب.

يشار إلى أن عرض بريطانيا، الذي يأتي بعد تعهد وارسو وتعهد سابق من فرنسا بإرسال دبابات "خفيفة" سيجبر شولتس على الدفاع عن موقفه مجددا.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز