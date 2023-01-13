بايدن يبحث حرمان الصين من "أشباه الموصلات" مع زعيمي اليابان وهولندا

المصدر: د ب أ

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يبحث الرئيس الأمريكي جو بايدن خلال الأيام المقبلة مع زعيمي اليابان وهولندا، خلال زيارات متتالية لواشنطن، تقييد حصول الصين على تكنولوجيا أشباه الموصلات.

وذكرت وكالة "بلومبرغ للأنباء"، اليوم الجمعة، نقلاً عن مصدر مطلع لم تسمه، أن الموضوع سيكون جزءاً من مناقشات أمنية أوسع، سيجريها بايدن مع رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، اليوم الجمعة، وبعده نظيره الهولندي مارك روته، الثلاثاء المقبل.

ووافقت اليابان وهولندا من حيث المبدأ على تطبيق بعض قيود التصدير الصارمة التي تفرضها إدارة بايدن، وفقاً لبلومبرج.

وقال المصدر إنه لن يتم إصدار إعلان بشأن أي اتفاق تكنولوجي خلال الزيارتين.

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