سبعة قتلى في عواصف شديدة في جنوب شرق الولايات المتحدة

المصدر: رويترز

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لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم الخميس في زوبعة وعواصف قوية في ولايتي ألاباما وجورجيا في جنوب شرق الولايات المتحدة، حسبما أفادت السلطات المحلية.

وأكد نائب مدير خدمات الطوارئ المحلية غاري ويفر الخميس، أن ستة أشخاص لقوا حتفهم في مقاطعة أوتوغا في وسط ألاباما.

وقُتل طفل في السادسة من عمره في مقاطعة بوتس في جورجيا على بعد 90 كيلومتراً جنوب أتلانتا، بعد سقوط شجرة على سيارة كان بداخلها، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية وكما أكد لاحقاً حاكم الولاية بريان كمب.

وقال كمب على تويتر "عائلتنا كلّها حزينة بسبب هذه المأساة".

وفي المجموع، شهد جنوب شرق البلاد ما لا يقل عن 45 زوبعة الخميس، وفقاً لتقرير أولي صادر عن المركز الأمريكي للتنبّؤ بالعواصف.

وأُعلنت حالة الطوارئ في جورجيا وبعض المقاطعات في ولاية ألاباما.

وضربت زوبعة منطقة دالاس حيث دمر أسطح مبان وتسبّب بـ"أضرار كبيرة"، حسب رئيس بلدية سيلما جيمس بيركنز الذي دعا السكان إلى الابتعاد عن الطرق والابتعاد عن خطوط الكهرباء التي سقطت".

وأضافت البلدية على صفحتها على فيسبوك "سيتم إرسال طواقم البلدية في أسرع وقت للتنظيف".

والزوابع ظاهرة يصعب التنبؤ بحدوثها وتتكرر في الولايات المتحدة خصوصا في المناطق الوسطى والجنوبية من البلاد.

وفي نهاية نوفمبر، سجلت 36 زوبعة في ولايتي ألاباما وميسيسيبي، أسفر عن مقتل شخصين.

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