موسكو تحذر: روسيا البيضاء قد تدخل صراع أوكرانيا في هذه الحالة

المصدر: رويترز

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قال مسؤول بوزارة الخارجية الروسية اليوم الجمعة إن روسيا البيضاء قد تدخل الصراع في أوكرانيا إذا قررت كييف "غزو" أي من البلدين.

استخدمت روسيا في فبراير 2022 روسيا البيضاء نقطة انطلاق للهجوم على أوكرانيا وتنشر منذ أكتوبر قواتها في روسيا البيضاء لإجراء تدريبات عسكرية مشتركة.

واتفق البلدان منذ ذلك الحين على تكثيف تعاونهما العسكري، مما أثار مخاوف من أن موسكو قد تستخدم حليفتها الوثيقة لشن هجوم جديد على أوكرانيا من الشمال.

وفي مقابلة مع وسائل إعلام حكومية، قال المسؤول بوزارة الخارجية أليكسي بوليشوك إن التدريبات الروسية المشتركة مع روسيا البيضاء تهدف إلى منع التصعيد، لكنه حذر من أن روسيا البيضاء قد تنضم إلى صراع أوكرانيا إذا تم غزوها أو غزو روسيا.

وقال بوليشوك لوكالة تاس للأنباء "من وجهة نظر قانونية، استخدام نظام كييف القوة العسكرية أو غزو القوات المسلحة الأوكرانية أراضي روسيا البيضاء أو روسيا أسباب كافية للرد المشترك".

لكنه أضاف أن الأمر متروك لزعيمي البلدين فيما إذا كانا سيتخذان هذا القرار.

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الأربعاء إن بلاده يجب أن "تكون على استعداد" على حدودها مع روسيا البيضاء.

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