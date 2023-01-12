بسبب الفحم.. متظاهرون يقتحمون مقر حزب الخضر في ألمانيا

المصدر: د ب أ

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اقتحم متظاهرون مقر حزب الخضر في مدينة لايبتسيج الألمانية.

وهشموا النوافذ ورشقوا المقر بالحجارة، خلال تظاهرة دعماً لقرية لوتسيرات التي يجري تجهيزها لاستخراج الفحم.

وقالت كريستين ميلشر ودانيال جيربر، النائبان عن حزب الخضر وعضوا برلمان ولاية شمال الراين ويستفاليا، نقلاً عن شهود، إن الهجوم وقع خلال تظاهرة تلقائية بشأن لوتسيرات.

وفتحت الشرطة تحقيقاً في خرق الأمن والإضرار بممتلكات، وقام المتظاهرون بتشويه واجهة مبنى آخر للحزب برسوم غرافيتي.

وذكرت ميلشر وجيربر أن الاحتجاجات السلمية مشروعة دوماً، لكن هذه الأفعال غير مقبولة بالمرة.

وقالت: «لم يكن العنف قط وسيلة للنقاش الديمقراطي، وتسيء أعمال العنف المشابهة إلى حركة المناخ».

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