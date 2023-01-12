مقتل 14 جندياً في هجومين لإرهابيين بوسط مالي

المصدر: رويترز

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قال الجيش في مالي أمس الأربعاء إن 14 من جنوده قتلوا وأصيب 11 يوم أول أمس الثلاثاء في هجومين منفصلين في وسط البلاد بعد أن اصطدمت مركباتهم بعبوات ناسفة.

وقع الحادثان في منطقتين بوسط مالي، حيث يهاجم إرهابيون لهم صلات بتنظيمي القاعدة وداعش، المدنيين والجنود وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة وقوات دولية أخرى.

وقال الجيش في بيان إن نشر تعزيزات ردا على الهجمات الأخيرة أدى إلى مقتل 31 إرهابياً.

ولم يتسن لرويترز تأكيد النبأ بشكل مستقل. ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجمات.

وتشهد مالي أعمال عنف ينفذها إرهابيون منذ العام 2012. وامتد العنف منذ ذلك الحين إلى دول أخرى في منطقة الساحل بغرب إفريقيا على الرغم من العمليات العسكرية الدولية.

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