نجاح جراحة لإزالة أنسجة سرطانية من سيدة أمريكا الأولى

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض إن السيدة الأمريكية الأولى جيل بايدن أزالت كل الأنسجة السرطانية بعد أن أمضت ساعات في مستشفى عسكري أمس الأربعاء لإجراء جراحة تستدعي البقاء يوما واحدا بالمستشفى.

وقال كيفين أوكونور، طبيب البيت الأبيض، في رسالة "أزيلت جميع الأنسجة السرطانية بنجاح وأصبحت الحواف خالية من أي خلايا سرطانية جلدية متبقية". وأضاف أنه لا توجد إجراءات أخرى متوقعة.

وأجريت الجراحة بعد اكتشاف إصابة صغيرة فوق العين اليمنى للسيدة الأولى في الآونة الأخيرة أثناء فحص روتيني لسرطان الجلد.

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