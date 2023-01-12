أكبر جنرالات روسيا يتولى مسؤولية عمليتها العسكرية في أوكرانيا

المصدر: رويترز

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أمرت روسيا أكبر جنرالاتها أمس الأربعاء بتولي مسؤولية عمليتها العسكرية في أوكرانيا في أكبر إعادة تنظيم حتى الآن لهيكلها القيادي العسكري بعد شهور من القتال.

يأتي ذلك فيما قال يفجيني بريجوجين، رئيس شركة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة إن قواته استولت على كامل مدينة سوليدار، التي تشتهر باستخراج الملح في شرق أوكرانيا، وقتلت نحو 500 جندي أوكراني بعد قتال عنيف.

وتابع في بيان "أريد تأكيد التحرير الكامل لأراضي سوليدار وتطهيرها من وحدات الجيش الأوكراني... دُمرت الوحدات الأوكرانية التي لم ترد الاستسلام".

وأضاف بريجوجين، أن قوات فاجنر "قتلت نحو 500 شخص. والمدينة كلها مليئة بجثث جنود أوكرانيين".

وقبل ذلك بدقائق، سخر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من مزاعم روسية سابقة بالسيطرة على جزء من البلدة، وقال إن القتال مستمر.

وأضاف في خطاب مصور "روسيا والمروجون لها يحاولون التظاهر بأن جزءا من بلدتنا سوليدار... باتت تحت نوع ما من الحيازة الروسية. لكن القتال مستمر. مسرح العمليات في دونيتسك صامد".

ولم يصدر تعليق أوكراني فوري على أحدث تأكيدات لفاجنر.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن الوزير سيرجي شويجو عين رئيس هيئة الأركان العامة فاليري جيراسيموف قائدا عاما لقوات العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

ولم يجعل التحرك جيراسيموف مسؤولا مباشرا، فحسب عن مصير العملية، ولكنه قلل أيضا في الواقع من رتبة الجنرال سيرجي سوروفيكين الذي تلقبه وسائل الإعلام الروسية "بالجنرال أرماجيدون" بسبب شهرته بانعدام الرحمة.

وقال بيان لوزارة الدفاع إن التعديل يهدف إلى تحسين الاتصالات بين مختلف أفرع الجيش و"جودة وفعالية" هيكل القيادة.



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