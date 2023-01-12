زيلينسكي: زعم روسيا السيطرة على سوليدار مجرد دعاية

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن إعلان روسيا السيطرة على بلدة سوليدار المتنازع عليها شرقي أوكرانيا مناورة دعائية.

وذكر زيلينسكي في خطابه المصور اليومي مساء أمس الأربعاء "إن الجبهة في منطقة دونيتسك ثابتة. القتال مستمر ونقوم بكل شيء لتعزيز الدفاعات الأوكرانية".

وأضاف: "تحاول الآن موسكو وكل مروجي دعايتها التظاهر بأن جزءا من مدينتنا سوليدار، وهي مدينة دمرت تماما تقريبا، نوع من الأملاك الروسية".

وأشار إلى أن روسيا تحاول بمزاعم النجاح المفترضة هذه خداع شعبها و"دعم التعبئة".

وكانت وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس" نقلت عن رئيس قوات فاجنر، يفجيني بريجوزين، مساء أول أمس الثلاثاء، القول إن المجموعة تكاد تستولي على مدينة سوليدار وإنه تمت محاصرة نحو 500 جندي أوكراني. ولم تعلق القيادة العسكرية الروسية على الأمر.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" الروسية عن دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين قوله إنه تم تحقيق "تحرك إيجابي في التقدم".

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز