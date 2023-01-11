استمرار القتال بين روسيا وأوكرانيا حول بلدة سوليدار

المصدر: د ب أ

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أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة في أوكرانيا، اليوم، أن قتالاً ضارياً يدور حول بلدة سوليدار الصغيرة شرقي البلاد.

وقالت قيادة القوات المسلحة الأوكرانية في كييف إنه من أجل السيطرة على منطقة دونيتسك بالكامل، يسعى الجيش الروسي إلى مهاجمة باخموت وتخريب طرق الإمداد إلى بلدة سوليدار المجاورة. وأضافت: «القتال مستمر».

وفى وقت سابق، نفى متحدث باسم المجموعة الشرقية بالجيش الأوكراني، سيرهي تشيريفاتي، تقارير روسية عن الاستيلاء على سوليدار.

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