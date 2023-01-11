"فاجنر" الروسية تسيطر على "سوليدار" الأوكرانية

المصدر: د ب أ

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سيطرت مجموعة فاجنر الروسية على مدينة سوليدار في شرق أوكرانيا بعد أيام من القتال العنيف، حسبما قال رئيس المجموعة يفجيني بريجوزين مساء الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

وأوضح بريجوزين أن مجموعة من الجنود الأوكرانيين لا تزال محاصرة في وسط المدينة الرئيسية.

وأضاف: "سيتم الإبلاغ عن عدد أسرى الحرب اليوم (الأربعاء)".

وقالت مجموعة فاجنر على تليجرام إن الجنود الأوكرانيين المحاصرين تلقوا إنذارا نهائيا للاستسلام بحلول منتصف الليل (22:00 بتوقيت غرينتش).

ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل ولم يصدر في البداية أي تعليق من الجانب الأوكراني.

وتعد سوليدار جزءا من خط الدفاع الأوكراني أمام منطقة سلوفيانسك وكراماتورسك الحضرية في منطقة دونباس شرقي البلاد.

من وجهة النظر الروسية، فإن االسيطرة على هذه المنطقة خطوة مهمة نحو السيطرة على منطقة دونباس بأكملها، وهو أحد أهداف الكرملين المعلنة.

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