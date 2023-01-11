موسكو تهاجم خاركيف بُعيد زيارة وزيرة الخارجية الألمانية

المصدر: د ب أ

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أفاد حاكم مدينة خاركيف الأوكرانية أوليه سينيهوبوف مساء أمس الثلاثاء بأن القوات الروسية هاجمت المدينة الواقعة على بعد حوالي 30 كيلومترا فقط من الحدود الروسية.

يأتي الهجوم بعد وقت قصير من زيارة غير معلنة لوزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إلى المدينة الواقعة في شمال شرق البلاد إلى جانب وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، بحسب صحيفة "كييف إندبندنت".

وكانت بيربوك اختتمت زيارتها التي امتدت أربع ساعات ونصف الساعة الثلاثاء لمدينة خاركيف بالتعهد بمزيد من الدعم من ألمانيا بما يبلغ في الإجمالي 40 مليون يورو (43 مليون دولار) لعمليات كسح الألغام وتوسعة الاتصال الإنترنت.

وقالت: "سنقف بجانبكم طالما احتجتمونا. سنقدم كل شيء حتى يتسنى للأطفال في خاركيف وماريوبول وكييف أن يؤمنوا بمستقبل جيد ثانية".

وأصبحت بيربوك أول عضو في مجلس الوزراء الألماني يتفقد المنطقة القريبة من الخطوط الأمامية للحرب في أوكرانيا بشكل مباشر. وعادة ما تقتصر زيارات المسؤولين الأجانب إلى أوكرانيا على العاصمة كييف.

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