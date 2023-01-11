بين ادعاءي السيطرة والصمود.. القتال في سوليدار بشرق أوكرانيا يحتدم

المصدر: رويترز

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ذكرت وكالات أنباء روسية أن رئيس مجموعة فاجنر العسكرية الروسية الخاصة قال أمس الثلاثاء إن قواته سيطرت على بلدة سوليدار بشرق أوكرانيا، لكن القتال مستمر.

وقالت أوكرانيا في وقت سابق أمس إن قواتها ما زالت صامدة رغم الهجوم الروسي.

وقال يفجيني بريجوزين رئيس فاجنر في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "سيطرت وحدات فاجنر على كامل أراضي سوليدار... لا يزال القتال يدور في وسط المدينة".

وأضاف أن "عدد الأسرى سيعلن غدا" ولم يدل بمزيد من التفاصيل.

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