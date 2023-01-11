مقتل طفلة في حادث إطلاق نار ببلجيكا

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

قُتلت طفلة تبلغ من العمر 11 عاما في مدينة أنتويرب البلجيكية، في حادث إطلاق نار من المحتمل أن يكون مرتبطا بعنف عصابات المخدرات، بحسب ما قاله متحدث باسم الشرطة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أمس الثلاثاء.

وقد أصابت أعيرة نارية تم إطلاقها على مرآب بمنطقة ميركسيم في أنتويرب مساء أول أمس الاثنين، رجلا (58 عاما) واثنتين من بناته (13 و 18 عاما).

وقال المتحدث باسم الشرطة، إن الطفلة الأصغر (11 عاما) لفظت أنفاسها بعد ذلك بوقت قصير.

وكشف التشريح عن مقتلها بسبب رصاصة في الرأس، وفقا لمكتب المدعي العام.

وأوضح المتحدث أن التحقيق يهدف إلى تأكيد الصلات بجرائم المخدرات.

وأفادت تقارير إعلامية بأن الطفلة القتيلة هي ابنة شقيق مروج مخدرات سيئ السمعة.

وشدد مكتب المدعي العام على عدم وجود مؤشرات إلى الآن على "تورط (سكان المنزل) أنفسهم في تهريب المخدرات".

وما زال التحقيق جاريا.

وأشارت وكالة الأنباء البلجيكية (بلجا)، إلى أن هناك عدد من الهجمات المماثلة التي وقعت في المدينة من قبل.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز