البنتاغون: وزيرا دفاع أمريكا وبريطانيا يبحثان الجهود الجارية لدعم أوكرانيا

المصدر: رويترز

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بحثت الولايات المتحدة وبريطانيا الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، عبر توفير المساعدات الأمنية لكييف، سحب بيان لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون).

وبحسب البيان الذي نشرته الوزارة عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الثلاثاء، جاء ذلك خلال محادثة هاتفية بين وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، ونظيره البريطاني بن والاس.

وقال المتحدث باسم البنتاجون الليفتنانت كولونيل جارون جارن: "أجرى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن اتصالا هاتفيا بنظيره البريطاني بن والاس اليوم لمناقشة التعاون الدفاعي بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة."

وأضاف: "ناقش الوزيران الجهود الجارية لدعم أوكرانيا، من خلال توفير المساعدات الأمنية."

وأشاد وزير الدفاع الأمريكي بمواصلة المملكة المتحدة توفير المساعدات لأوكرانيا، بحسب البيان.

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