وفاة مصمم صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية

المصدر: د ب أ

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توفي بافيل كامينيف، مصمم صواريخ "كاليبر" المجنحة الروسية والمدير العلمي لشركة "الماس - أنتاي" الروسية المصنعة منظومات الدفاع الجوي، أمس، بحسب ما أوردته قناة "آر تي عربية"، اليوم الثلاثاء.

وتوفي كامنيف، وهو أحد الأعلام في مجمع الصناعات الدفاعية الروسية، عن عمر ناهز 86 عاما.

وقال ناطق باسم شركة "ألماس - أنتاي" الروسية، إن كامنيف شارك في تصنيع العديد من المنظومات الصاروخية، وتولى إدارة المشاريع الكثيرة الخاصة بتصنيع وتحديث عشرات النماذج من أسلحة الصواريخ التي تستخدم في الوقت الحالي من قبل القوات البرية والبحرية والجو/فضائية، وكذلك قوات الدفاع الجوي والدرع الصاروخية، بالإضافة إلى النماذج التي يتم تصديرها إلى دول أخرى.

وتولى كامنيف عام 1996 إدارة مكتب "نوفاتور" للتصاميم وظل مديرا له حتى عام 2017.

وصُنعت تحت إدارة كامنيف صواريخ "كاليبر" المجنحة، والصواريخ متوسطة المدى التي تستخدمها منظومة "إسكندر" الصاروخية. وتولى كامنيف في عام 2017 الإدارة العلمية لشركة "ألماس - أنتاي".

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