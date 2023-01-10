زلزال بقوة 7.6 درجة يضرب شرق إندونيسيا

المصدر: د ب أ

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قال مسؤول إندونيسي إن 15 منزلا على الأقل من بينها مدرستان تضررت جراء زلزال بلغت قوته 6ر7 درجة هز جزر مولوكا في شرقي إندونيسيا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، لكن لم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وكانت منطقة أرخبيل تانيمبار الأكثر تضررا، حيث تم الإبلاغ عن معظم الأضرار هناك، حسبما قال المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث.

كما لم ترد تقارير عن حدوث أمواج مد عاتية (تسونامي)، على الرغم من صدور تحذير من أمواج تسونامي فور وقوع الزلزال.

وقدرت وكالة الأرصاد الجوية والجيوفيزيائية الإندونيسية في البداية قوة الزلزال ب 9ر7 درجة، لكنها عدلته لاحقا إلى 6ر7 درجة، وكان مركزه في البحر على بعد حوالي 148 كيلومترا شمال غرب تانيمبار.

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