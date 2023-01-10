مسؤول عسكري ألماني: إرسال دبابات ليوبارد إلى أوكرانيا بات خطوة منطقية

المصدر: د ب أ

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يؤيد رئيس جمعية جنود الاحتياط في القوات المسلحة الألمانية، باتريك سينسبورج، تزويد أوكرانيا بدبابات ليوبارد القتالية القوية التي كانت موضوعا رئيسيا للخلاف وسط مناقشات حول الأسلحة التي يجب إرسالها إلى كييف.

وفي تحول كبير في السياسة الأسبوع الماضي، قالت الحكومة الألمانية إن برلين ستقدم نحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز ماردر للجيش الأوكراني. ويواجه المستشار الألماني أولاف شولتس الآن دعوات من مشرعين في حكومته لتزويد كييف بدبابات أثقل لكنه أصر على أنه لن يتحرك إلا بالتنسيق مع حلفائه.

وقال سينسبورج لمجموعة "آر دي إن" الإعلامية الألمانية: "كمركبة قتال مشاة مدرعة، توفر ماردر إمكانية نقل الجنود بسرعة من مكان إلى آخر".

لكنه أضاف أن ماردر "أكثر فاعلية، من الناحية المثالية، بالطبع، مع دبابة القتال الرئيسية ليوبارد. وهذا هو السبب في أن الدعم بدبابات القتال الرئيسية هو الخطوة المنطقية التالية".

وأوضح سينسبورج أنه من المحتمل أيضا إرسال نوع آخر من دبابات القتال من بلد مختلف.

وتعتبر القوى الغربية شحنات الدبابات حتى الآن مسألة حساسة، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد وتوسيع الصراع.

ومع ذلك، بعد إعلان فرنسا أنها ستوفر دبابات خفيفة من طراز (إيه إم إكس - 10 آر سي)، وعدت ألمانيا والولايات المتحدة أيضا بناقلات جند مدرعة لأوكرانيا، في بيان مشترك الأسبوع الماضي.

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