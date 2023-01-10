بايدن يدعو لولا لزيارة واشنطن

المصدر: رويترز

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قال البيت الأبيض أمس الاثنين إن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعا الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا لزيارة واشنطن في أوائل فبراير، بعد أن تحدث الزعيمان عبر الهاتف عن اقتحام المباني الحكومية في برازيليا.

واقتحم أنصار الرئيس البرازيلي السابق اليميني المتطرف جايير بولسونارو أول أمس الأحد الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا في البلاد، الأمر الذي أعاد للأذهان اقتحام أنصار الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لمبنى الكونغرس في يناير كانون 2021.

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