روسيا: إرسال الدبابات إلى أوكرانيا لن يغير نتيجة الحرب

المصدر: د ب أ

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أكد المتحدث باسم الكرملين الروسي ديميتري بيسكوف، اليوم الاثنين، أن قرار الحكومات الغربية إرسال دبابات إلى أوكرانيا لن يؤدي سوى إلى إطالة معاناة الشعب الأوكراني، ولن يغير من نتيجة الحرب.

يأتي تقييم بيسكوف، في الوقت الذي قالت فيه بولندا، إنها ترغب في الانضمام إلى دول أخرى من أجل تشكيل تحالف واسع لمناقشة إرسال دبابات قتالية حديثة، مثل الدبابات طراز "ليوبارد"، إلى أوكرانيا.

وقال الكرملين الذي حاول التقليل من أهمية مشاكله العسكرية في أوكرانيا، إن الحكومة الروسية ليست قلقة بشأن احتمال تسليم أوكرانيا معدات عسكرية أكثر تطوراً.

وقال بيسكوف، وفقاً لما أوردته وكالة أنباء إنترفاكس الروسية: "من حيث المبدأ، لا ولن يمكن لهذه الشحنات أن تغير أي شيء في أوكرانيا".

وقال بيسكوف إن الأمر لا يتعلق فقط بالدبابات الفرنسية الخفيفة من طراز (إيه إم إكس-10 أر سي)، بل يتعلق بجميع إمدادات الأسلحة الغربية.

وتعد شحنات الدبابات حتى الآن مسألة حساسة بين القوى الغربية، وسط مخاوف من أن تؤدي إلى تصعيد وتوسيع الصراع.

وإلى جانب فرنسا، تعهدت ألمانيا والولايات المتحدة في الوقت الراهن لأوكرانيا بتزويدها بناقلات جند مدرعة.

وقال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي ومسؤولون آخرون، للإذاعة العامة البولندية في وقت سابق من اليوم الاثنين، إن بولندا تدعو دول أخرى إلى تشكيل تحالف واسع لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة، مثل الدبابات طراز "ليوبارد".

وقال جاكوب كوموتش، المستشار الأمني للرئيس البولندي أندريه دودا، لراديو "زي إيه تي" البولندي إن بلاده يمكن أن تكون جزءاً من مثل هذا التحالف، لكنها لن تتخذ خطوة بمفردها؛ لأنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك.

وعقب قرار الحكومة الألمانية تزويد أوكرانيا بنحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز" ماردير"، يواصل المسؤولون أيضاً مناقشة ما إذا كان سيتم توفير دبابات قتالية أم لا.

وأرسل الألمان مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير"، وبطارية صواريخ باتريوت بعد أن أمضوا شهوراً يرفضون طلب كييف.

وكشف استطلاع أجراه معهد استطلاعات الرأي "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يعارضون قرار تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز" ماردير"، في حين يؤيد 40% ذلك.

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