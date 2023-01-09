بولندا تدعو لتحالف يزود أوكرانيا بدبابات "ليوبارد"

المصدر: د ب أ

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قال نائب وزير الخارجية البولندي باول جابلونسكي، ومسؤولون آخرون، للإذاعة العامة البولندية، اليوم الاثنين، إن بولندا تدعو دولاً أخرى إلى تشكيل تحالف واسع لتزويد أوكرانيا بالدبابات القتالية الحديثة، مثل الدبابات طراز "ليوبارد".

وقال جاكوب كوموتش، المستشار الأمني للرئيس البولندي أندريه دودا، لراديو "زي إيه تي" البولندي: "الأمر في حالة تغير مستمر. أول شيء هو معرفة ما سيفعله حلفاؤنا في الدول الغربية".

وقال كوموتش إن بولندا يمكن أن تكون جزءاً من مثل هذا التحالف، لكنها لن تتخذ خطوة بمفردها؛ لأنها ليست في وضع يمكنها من القيام بذلك.

ووصف كوموتش التقارير التي تفيد بأن وارسو مستعدة لتسليم بضع مئات أو حتى كل دباباتها القتالية من طراز "ليوبارد" إلى أوكرانيا بأنها "معلومات مضللة".

وقال كوموتش كان النقاش يدور حول "القليل أو عشر دبابات".

وأضاف أن مجلس الأمن القومي سيناقش القضية مع دودا، من بين آخرين في وقت متأخر من اليوم الاثنين.

وعقب قرار الحكومة الألمانية بتزويد أوكرانيا بنحو 40 مركبة مشاة قتالية من طراز "ماردير"، يواصل المسؤولون أيضاً مناقشة ما إذا كان سيتم توفير دبابات قتالية أم لا.

وقال الرئيس المشارك للحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يتزعمه المستشار الألماني أولاف شولتس، لارس كلينجبيل، يوم السبت الماضي، إنه لا يزال يبدي تشككاً إزاء الدعوات التي تطالب بتزويد كييف بدبابات ليوبارد القتالية دون التنسيق بين حلفاء الناتو.

وقال لارس كلينجبيل في مقابلة مع قناة "آر تي إل" التلفزيونية الألمانية أول من أمس السبت: "لا توجد دولة تقدم دبابات قتالية ثقيلة مثل ليوبارد 1 أو 2".

وأرسل الألمان مركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير"، وبطارية صواريخ باتريوت بعد أن أمضوا شهوراً يرفضون طلب كييف.

وجاء الإعلان الأسبوع الماضي في بيان مشترك مع الولايات المتحدة، بعد أن تحدث شولتس مع الرئيس الأمريكي جو بايدن. لكن شولتس لم يتعهد بتقديم دبابات ليوبارد القوية، حتى مع قيام بعض أعضاء حكومته الائتلافية بتكثيف الضغط عليه في هذا الشأن.

وكشف استطلاع أجراه معهد استطلاعات الرأي "إنسا" لصالح صحيفة "بيلد" الألمانية واسعة الانتشار أن 49% من المشاركين في الاستطلاع يعارضون قرار تزويد أوكرانيا بمركبات مشاة قتالية من طراز "ماردير"، في حين يؤيد 40% ذلك.

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