روسيا تعلن مقتل 600 عسكري أوكراني

المصدر: ​د ب أ

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، أن القوات الروسية نفذت «ضربة انتقامية» وقضت على أكثر من 600 عسكري أوكراني، رداً على الهجوم الذي استهدف نقطة انتشار روسية في ماكييفا قبل أسبوع.

وقالت وزارة الدفاع، في إفادة صحفية اليوم، إن «منظومات استطلاع كشفت خلال الساعات الـ24 الماضية عن قواعد لقوات أوكرانية في مدينة كراماتورسك، وقد تم التأكد من صحة هذه المعلومات بشكل موثوق، حيث كان هناك أكثر من 700 مقاتل من القوات المسلحة الأوكرانية في المجمع رقم 28، وأكثر من 600 في المجمع رقم 47»، وفقاً لقناة «آر تي» الروسية.

وأضافت الوزارة أنه «نتيجة لهجوم صاروخي (روسي) مكثف على نقاط تمركز مؤقتة لوحدات تابعة للقوات الأوكرانية، لقي أكثر من 600 جندي أوكراني مصرعهم».

وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أعلنت، الثلاثاء الماضي، عن مقتل 89 جندياً روسياً من جراء الضربة الصاروخية التي وجهتها قوات كييف إلى موقع تجمُّع مؤقت لجنود روس قرب مدينة ماكييفكا في دونيتسك ليلة رأس السنة.

وأوضحت الوزارة أن استخدام الجنود الروس الهواتف المحمولة، برغم حظر ذلك عليهم، كشف لقوات كييف موقعهم.

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