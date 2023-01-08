مقتل شخص وإصابة 10 جراء حادث بمترو مكسيكو سيتي

المصدر: د ب أ

ت + ت - الحجم الطبيعي

أسفر حادث تصادم بمترو العاصمة المكسيكية عن مقتل شخص وإصابة 10 على الأقل اليوم السبت، وفقا لمسؤولين محليين.

ويعمل أفراد طواقم الإنقاذ على إنقاذ أربعة أشخاص ما زالوا محاصرين، حسبما قال أمين الإدارة المحلية بالمدينة مارتي باتريس على تويتر. وكتب أن أشخاصا آخرين أصيبوا نقلوا إلى المستشفيات، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وهذا هو ثاني حادث كبير منذ عام 2021، عندما أدى انهيار جسر مترو معلق لدى مرور قطار عليه في مكسيكو سيتي إلى وفاة 26 شخصا وإجراء تحقيق مطول.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز